Chantal Guy Chronique

En deuil de Daft Punk

Août 2007, je travaille en remplacement comme chef de section à La Presse et je suis dans une période de déprime. Le journaliste Philippe Renaud vient de me remettre son portrait de Daft Punk, qui sera bientôt en spectacle au Centre Bell. Nous discutons au téléphone de quelques détails, et Philippe est tellement enthousiaste qu’il me donne presque l’ordre de me procurer des billets pour le show. « C’est LE show à voir cette année, et ils ne sont pas venus à Montréal depuis leur dernière tournée en 1997 ! »