Yseult la fonceuse

L’auteure-compositrice-interprète française Yseult ne fait pas que rêver de liberté artistique. La chanteuse à la voix d’or a choisi de se distancier des grandes maisons de disques, de l’effervescence de Paris, d’une musique qu’on avait choisie pour elle et qui ne lui ressemblait pas. Quelques mois après la sortie de son EP Noir, aux textes bruts et déchirants, Yseult s’amène à Montréal et à Québec, jeudi et vendredi. Entretien.