Pretenders : comme dans les beaux jours ★★★★

Normalement, Pretenders auraient dû être en spectacle à Québec. La pandémie étant ce qu’elle est, on va devoir se contenter de Hate for Sale. Et c’est vraiment dommage parce que ce 11e album du groupe anglais sonne comme dans les beaux jours de Learning to Crawl (1984).