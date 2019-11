Dr Dre, qui a produit certains des succès d’Eminem, Tupac, Snoop Dogg et plusieurs autres artistes, aura droit à un hommage de la Recording Academy américaine.

Associated Press

L’organisation a annoncé vendredi qu’un hommage serait rendu à l’artiste le 22 janvier aux Village Studios de Los Angeles. L’événement aura lieu quatre jours avant la soirée des Grammy 2020.

Dr Dre a remporté six Grammy en carrière, dont trois à titre de producteur ou d’ingénieur. Né à Compton, il est arrivé sur la scène musicale à titre de cofondateur du groupe N. W. A., produisant le premier album de la formation Straight Outta Compton, paru en 1988.

Il a par la suite produit ses propres succès et albums, en plus de créer de la musique pour Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent, Eve, Jay-Z, Nas, Busta Rhymes, Xzibit, the Game, Anderson. Paak et bien d’autres.

Il a également eu du succès à l’extérieur de la scène rap, produisant des chansons pop pour Gwen Stefani, Michel’le et Mary J. Blige.

Il a fondé Beats Electronics en 2008 avec Jimmy Iovine, et six ans plus tard, ils ont lancé une plateforme d’écoute en continu, Beats Music. Apple a fait l’acquisition des deux en 2014, une entente de 3 milliards.