Les Francouvertes, plus qu'un concours

Les 23es Francouvertes commencent le 18 février, alors que 21 concurrents auront l'occasion de faire valoir leur talent lors de la ronde préliminaire, qui se déroule sur sept soirs au Lion d'or. Petit portrait d'un grand concours, avec la rappeuse Saramée, enthousiaste porte-parole de l'événement avec son frère, le chanteur Karim Ouellet.

Gagnants et participants Karim Ouellet et Saramée, Philippe Brach, Les soeurs Boulay, Samuele, Antoine Corriveau, Bernard Adamus, Les Cowboys Fringants, Alfa Rococo, Lydia Képinski, Les Hay Babies, Loco Locass, Damien Robitaille, Karkwa, Émile Bilodeau: ils n'ont pas tous gagné les Francouvertes, mais y ont tous participé jusqu'aux rondes finales. La liste des artistes qui sont passés par l'événement et qui ont connu une carrière ensuite est impressionnante. «C'est un concours qui donne de la visibilité, dit Saramée, qui s'est rendue aux quarts de finale en 2016. Les gens de l'industrie sont là, ils peuvent nous critiquer, nous donner des points à travailler. Et ça nous donne de l'expérience.» Scène locale Pourquoi assister à une soirée des Francouvertes? «Parce que chacun en a pour son argent et son style, dit Saramée. Et puis, c'est important d'encourager la scène locale. C'est une belle vitrine, l'entrée n'est pas chère, et tu passes une belle soirée au Lion d'or, qui est un endroit super chaleureux et plein d'ambiance. Et surtout, tu découvres les vedettes de demain!» En plus des sept spectacles préliminaires mettant en scène trois artistes chaque lundi, trois demi-finales auront lieu du 15 au 17 avril, toujours au Lion d'or. Le tout mènera à la grande finale au Club Soda le 6 mai. Saramée a l'intention d'assister à plusieurs soirées, question de prendre le pouls de la programmation. «C'est l'occasion de rencontrer la nouvelle cuvée! Je vais me sentir comme leur grande soeur. J'adore ce métier de porte-parole, je suis honorée et contente qu'on m'ait choisie. C'est la première fois que je suis porte-parole de quelque chose! Et c'est rare qu'on choisisse un porte-parole dans le milieu du rap.»

Agrandir Les trois finalistes des Francouvertes en 2017, qui ont tous sorti un album depuis: Laurence-Anne (hiver 2019), Vincent Roberge (automne 2018, sous le pseudo Les Louanges) et Lydia Képinski (printemps 2018). PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Variété Saramée en est la preuve, tout comme le groupe LaF, qui a été couronné l'an dernier : le hip-hop prend de plus en plus de place aux Francouvertes. «C'est un style qui s'est structuré au cours des dernières années, constate Saramée. Les Francouvertes ont encouragé cette musique, qui est un peu boudée par certains concours de chant, où on privilégie plus la chanson et le folk. Je suis fière qu'ils aient mis le hip-hop de l'avant.» La grande force des Francouvertes est justement d'accueillir tous les styles musicaux, ajoute la rappeuse. «Il y a de l'électro, du funk, de la pop, de la chanson, un peu de tout.» Famille Alors que frère et soeur en sont les porte-paroles, les Francouvertes se déroulent sur le thème de la famille cette année. «C'est un concours avec une ambiance très familiale, se souvient Saramée. Il n'y a pas de compétition, pas d'animosité. Avant de monter sur scène, on t'encourage et, quand tu en sors, tu as du feed-back.» Pour Saramée, l'expérience a donc été concluante et enrichissante. Mais quelle est la place de la famille dans sa vie de rappeuse? «C'est très important. Avec mon frère, on est assez proches, on échange sur notre travail. Et nos parents sont très proches de nous, ils suivent tout ce qu'on fait, chaque nouvelle étape, et ils nous aident parfois à nous remettre les idées en place...»

Agrandir Le groupe Alfa Rococo, formé de Justine Laberge et de David Bussières, en prestation au Lion d'or lors des demi-finales en 2006. PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE