Les publications de mangas pullulent chaque mois. Comment y voir clair ? Voici notre sélection de titres récemment sortis au Québec.

L’avocat du diable

PLANCHE TIRÉE DE KUJÔ L’IMPLACABLE Kujô l’implacable

Inutile de se mentir : le monde du manga regorge d’histoires calquées sur de grands succès, flirtant parfois avec la caricature, voire le plagiat. Mettre la main sur une publication sortant du lot s’avère ainsi d’autant plus savoureux, et c’est bien le cas pour Kujô l’implacable, série captivante qui nous plonge dans les déboires judiciaires du crime organisé.

Au centre du récit, on trouve Taiza Kujô, un habile avocat friand de dossiers complexes, volant au secours… de la pègre et des voyous. Défendant des yakuzas ou d’autres malfrats pincés par la justice, il s’est établi une réputation des plus sulfureuses dans le milieu juridique, accusé de laisser la morale sur le bord du chemin. L’appât du gain ? Pas vraiment, plutôt la conviction que n’importe quel accusé devrait être défendu devant les juges, nonobstant l’épaisseur de son casier judiciaire ou la nature de ses actes.

Ce manga scénarisé et dessiné par Shôhei Manabe se démarque sur les deux tableaux soutenant tout manga, à savoir un récit original et captivant, destiné à secouer un peu le lecteur, ainsi que des croquis superbement exécutés. La finesse du trait et le style photoréaliste produisent un rendu vivant des plus séduisants.

On apprécie également la description de l’univers des yakuzas, dont l’auteur connaît très bien les rouages, lui qui a préalablement signé l’excellente série au long cours Ushijima – L’usurier de l’ombre, se déroulant dans un milieu connexe. Ce changement d’air lui réussit bien, avec un nouvel antihéros qui nous fait marcher, tels des funambules, sur la ligne rouge et floue de la moralité et des droits de la personne.

Kujô l’implacable Shôhei Manabe Kana Seinen (adultes)

2 tomes publiés (série en cours) 8,5/10

Une fresque historique taïwanaise

Publié en quatre tomes, Le fils de Taïwan se classe plutôt dans la catégorie des manhuas, c’est-à-dire l’équivalent des mangas dans la culture chinoise. Y est narrée la vie, inspirée d’un personnage réel, de Kunlin Tsai, pris dans l’étau sino-nippon dans l’île de Taïwan. Au début des années 1930, alors que le petit territoire est sous occupation japonaise, la guerre gronde, avec ses rafales de bombes et de changements radicaux. Kunlin sera à la fois témoin et victime des nombreuses mutations politiques et sociales du territoire, toujours nourri par l’espoir de jours meilleurs. Une véritable leçon d’histoire vue d’un angle personnel, servie par une suggestion graphique évolutive : à mesure que les tomes se succèdent, se penchant sur les diverses étapes du cheminement de Kunlin, le dessinateur adapte ses techniques de croquis ; en optant, par exemple, pour un dessin crayonné à la main, d’aspect enfantin, pour évoquer l’innocence du protagoniste dans le premier tome.

Le fils de Taïwan Yu Pei-Yun (scénario) et Zhou Jian-Xin (dessin)

Big Kana Seinen (adultes) Tome 2/4 7/10

Sombres desseins

Pour les lecteurs plutôt versés dans l’horreur ou l’étrange, les éditions Glénat viennent de publier la traduction de deux titres dans cette veine. Commençons par La dame de la chambre close, qui fait honneur aux légendes urbaines nippones, souvent colportées à foison dans les écoles japonaises, avec des versions différentes. Ici, on retrouve l’oppressant récit d’Hiroshi qui, depuis qu’il s’est adressé à une mystérieuse femme cherchant à contacter son voisin absent, se fait harceler jour et nuit par cette dernière. Contrecarrant ses intentions de déclarer sa flamme à une camarade, la situation ne fait que s’envenimer, poussant l’étudiant au bord de la folie. Les visages au sourire sardonique combinés à l’ambiance inquiétante aboutissent à un rendu un peu glauque. Sortie en 1993 dans sa version originale, l’œuvre en un seul tome est signée du même auteur que Dragon Head, acclamé par la critique. Légèrement daté, il ne présente certes pas la complexité d’un film d’horreur contemporain, mais parvient à créer un petit malaise.

Toujours dans l’atmosphère noire, mais versant plutôt dans le style kawaï-gothique, l’étonnant Kuro, mettant en scène la jeune Coco et son chat aux airs monstrueux. D’ailleurs, toute la ville semble baigner dans des dangers poisseux, que seule Coco n’est pas capable d’apercevoir. Un contraste original et sympathique.

La dame de la chambre close Minetaro Mochizuki Glénat Seinen (adultes)

Histoire complète 6,5/10

Kuro So-ma-to Glénat Shonen (ados et adultes)

Tome 1/3 6,5/10

Drôles de détectives

Ron était voué à devenir un détective hors pair. Mais pourquoi donc le jeune enquêteur Totomaru le retrouve cloîtré chez lui, en proie à une profonde dépression ? Pourtant, il ne semble n’avoir rien perdu de son instinct et de son esprit de déduction. L’inexpérimenté Totomaru, en s’alliant au détective déchu, découvrira rapidement pourquoi quelque chose cloche chez lui. Mais le duo dépareillé devra tout de même s’attaquer à des affaires corsées qui ont laissé les autres enquêteurs sur le carreau. L’autrice Akira Amano verse ici dans le polar, mais à sa manière, en misant sur un humour un peu absurde assez efficace, typiquement manga, plutôt que de monter des ficelles tarabiscotées d’affaires insolubles (souvent improbables, en passant). Pas une révolution du côté polar, mais tout de même divertissant grâce aux personnages et scènes un peu loufoques.