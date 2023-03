Critique de Pleine et douce

Au début était Ève

En France, les philosophes n’ont pas peur de prendre la plume pour se frotter à la fiction. Camille Froidevaux-Metterie vient de se joindre à ce club sélect. Philosophe et professeure de science politique, auteure de plusieurs essais (dont son plus récent, Un corps à soi), elle fait paraître un premier roman qui aborde des thèmes qu’elle a déjà abordés sur un plan plus théorique : le corps féminin, la condition des femmes, les rapports de pouvoirs...