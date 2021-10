La porte du voyage sans retour

Littérature

Astérix et le Griffon

Plein d'esprit

En plus de 60 ans d’aventures, Astérix et Obélix ont traversé l’Europe de long en large, fait un saut en Égypte et même visité l’Amérique dans un dessin animé. Astérix et le Griffon mène pourtant nos deux héros dans un territoire encore inexploré : la Sarmatie, un pays de neige et de glace, peuplé d’Amazones, à la recherche du Griffon du titre, une bête mythique aussi convoitée par César et ses Romains.