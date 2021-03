Voici quelques trouvailles qui plairont aux petits et aux moins petits

Pour les petits

N’importe quoi, ces animaux ! Un imagier… ou presque

Texte de Gaëlle Mazars

Illustrations de Jean-Baptiste Drouot

Collection Grimace

Éditions Les 400 coups

Dès 4 ans

Ne rien tenir pour acquis

On tient rapidement des choses pour acquises. Si on vous présente un coq, puis le soleil qui se lève, vous entendez « cocorico ». Cet album hilarant prouve que ce n’est pas toujours vrai. Et si le coq profitait du soleil pour bronzer ? Si le cochon utilisait la boue pour faire de la poterie ? Si le poisson à la bouche percée d’un hameçon devenait chanteur de rock ? C’est totalement réussi, fantaisiste et absurde.

Pour le primaire

Au beau débarras, tome 2 : La flûte désenchantée

Texte de Simon Boulerice

Illustrations de Lucie Crovatto

Éditions Québec Amérique

Dès 5 ans

Là où les humains ont plus d’importance

C’est pour les illustrations douces et enveloppantes de Lucie Crovatto qu’il faut ouvrir ce 2e tome d’Au beau débarras. On entre alors dans un monde parallèle au nôtre, où les humains ont plus d’importance que l’argent. On y trouve une boutique spécialisée dans les objets perdus. Tenu par Kim et Sasha, des brocanteurs d’origine vietnamienne et ukrainienne, ce magasin abrite aussi un gant à vaisselle vivant (oui, oui). Pour les amateurs d’imagination, d’entraide et de personnages hauts en couleur.

Pour les ados

Ondes virales

Texte de Kurt Martin

Collection Sphinx

Éditions Héritage

Dès 11 ans

Anomalies dans les cours en ligne

Tu assistes à un cours en ligne, parce que ton école est fermée. Il est interdit de sortir : depuis une dizaine de jours, des adolescents sont touchés par une maladie qui les plonge dans le coma. Dans le clavardage, ton amie Jasmine écrit « À l’aide ». Est-ce parce qu’elle trouve le cours d’éthique d’une platitude rare ? Ou parce qu’elle est en danger ? Partant d’une prémisse bien connue des ados — les cours en ligne —, ce roman qui tutoie le lecteur est constitué de courts chapitres qui se terminent par des énigmes à résoudre. Haletant.

Bande dessinée

Moustique répond toujours présent

Texte et illustrations de Sophie Guerrive

Éditions Comme des géants

Dès 6 ans

Les aventures loufoques de Moustique

Moustique, c’est un charmant dinosaure aventurier. Dès qu’un animal ou un humain a un problème, il appelle Moustique, qui part aussitôt en avion remplir sa mission. Vraiment rigolo, ce tome regroupe cinq aventures abracadabrantes de Moustique. Dessiné à l’encre sur papier avec beaucoup de vivacité par la Française Sophie Guerrive, cet album a ensuite été coloré numériquement. On n’a qu’une envie : dire chapeau (ça tombe bien, car Moustique en porte un beau…) !

Documentaire

Raconte-moi Marie-Eve Dicaire

Texte de Mathias Brunet

Illustrations de Josée Tellier

Éditions Petit homme

Dès 10 ans

Foncer dans la vie

Au début de mars, Marie-Eve Dicaire a perdu son combat contre l’Américaine Claressa Shields. Mais la boxeuse québécoise reste un modèle intéressant, très différent de ceux qu’on propose généralement aux enfants. Dans cette biographie au style fluide signée par le collègue Mathias Brunet, on s’attache vite à cette fillette énergique, élevée par une mère seule. Marie-Eve Dicaire devient championne du monde de karaté, avant de découvrir la boxe à 25 ans. Pour montrer que la détermination et l’audace sont toujours gagnantes.