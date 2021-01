Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Pour les petits : voyager dans des bras aimants

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Voyages autour de mon cœur, texte de Gilles Tibo, illustrations de Geneviève Després, Les éditions de La Bagnole

« Un ourson si petit/Au milieu de la mer/Aimerait bien que son père/Le ramène dans son lit. » Illustré de façon très vivante par Geneviève Després, ce grand album présente des poèmes de Gilles Tibo tournant autour du voyage. Les voyages qu’on fait sur des avions de papier, sur un cheval de bois ou quand on refuse de dormir… C’est rigolo, tendre et varié ; parfait pour lire avant la sieste.

Voyages autour de mon cœur. Texte de Gilles Tibo. Illustrations de Geneviève Després. Les éditions de La Bagnole. Dès 5 ans.

Pour le primaire : enquête au jardin communautaire

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du Club des vieilles taupes, texte d’Anne-Sophie Tilly, illustrations de Melanie Ortins et Loïc Hervouet, collection Mon premier roman, éditions Marcel Didier

Louis passe l’été chez sa grand-mère Germaine, à Montréal. Germaine est l’une des responsables du jardin communautaire de son quartier. Mais ne cache-t-elle pas des secrets, avec ses amis Lisbeth, Simone et Voltaire ? Très sympathique, ce roman d’enquête de 265 pages (imprimé en gros caractères) mène le lecteur dans une galerie d’art, à La Ronde et dans un poste de police. C’est haletant, et les enfants ne devraient pas se formaliser des invraisemblances.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le club des vieilles taupes, texte d’Anne-Sophie Tilly, illustrations de Melanie Ortins et Loïc Hervouet, collection Mon premier roman, éditions Marcel Didier

Le club des vieilles taupes. Texte d’Anne-Sophie Tilly. Illustrations de Melanie Ortins et Loïc Hervouet. Collection Mon premier roman. Éditions Marcel Didier. Dès 8 ans.

Pour les ados : golfeur professionnel malgré lui

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Albatros, texte de Terry Fallis, traduction de Caroline Lavoie, Les Éditions de l’Homme

Ce roman de 401 pages n’est pas une comédie romantique, même si c’est mentionné dans une citation sur la couverture. Ce n’est pas non plus à propos des oiseaux – au golf, réussir un albatros signifie jouer trois coups sous la normale. C’est l’histoire d’Adam, Torontois de 17 ans, qui se trouve à avoir les mensurations idéales pour un golfeur. Cela le mène au succès et à la gloire, à travers un récit amusant, aux personnages savoureux, malgré quelques longueurs.

Albatros. Texte de Terry Fallis. Traduction de Caroline Lavoie. Les Éditions de l’Homme. Dès 13 ans.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Louca, tome 8 – E-Sport, scénario et dessins de Bruno Dequier, éditions Dupuis

Bande dessinée : Louca, version gamer

On connaît Louca, un adolescent forcé de jouer à plein de sports, aidé par un entraîneur (qui se trouve à être aussi un fantôme). Dans ce 8e tome, Louca et ses coéquipiers participent à un tournoi de jeux électroniques. C’est divertissant, et les amateurs apprécieront les clins d’œil à Mario Kart comme à Fortnite. Seul hic : la suite et fin du tournoi ne sera que dans le tome 9.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Louca, tome 8 – E-Sport, scénario et dessins de Bruno Dequier, éditions Dupuis

Louca, tome 8 – E-Sport. Scénario et dessins de Bruno Dequier. Éditions Dupuis. Dès 8 ans.

Documentaire : comment le petit Maurice est devenu un grand hockeyeur

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket, texte de Lucie Papineau, illustrations de Caroline Hamel, collection Les albums Auzou, éditions Auzou

C’est probablement difficile à imaginer pour un enfant d’aujourd’hui : Maurice Richard a grandi à Montréal, avec sept frères et sœurs. Sans télé, sans tablette, ni internet. À 4 ans, en 1925, le petit Maurice a heureusement reçu ses premiers patins. Dans cet album aux jolies scènes d’hiver, on découvre (avec intérêt, même quand on connaît son histoire) le grand joueur de hockey qu’il est devenu.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket, texte de Lucie Papineau, illustrations de Caroline Hamel, collection Les albums Auzou, éditions Auzou

La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket. Texte de Lucie Papineau. Illustrations de Caroline Hamel. Collection Les albums Auzou. Éditions Auzou. Dès 3 ans.