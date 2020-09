Jacques Goldstyn est en lice pour le Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse avec son livre Les étoiles qu’il a écrit et illustré.

Cinq livres québécois ont été choisis comme finalistes pour le Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse.

La Presse Canadienne

Il s’agit de Les étoiles, écrit et illustré par Jacques Goldstyn ; Le grain de sable, écrit par Webster et illustré par Valmo ; Pipo, écrit par Amélie Dumoulin et illustré par Todd Stewart ; Quand le vent souffle, écrit et illustré par Todd Stewart ; et Mon ami Pierrot, écrit par Annie Gravel et illustré par Enzo.

Le lauréat sera dévoilé lors d’un évènement virtuel à la mi-novembre.