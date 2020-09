Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Marie Allard

La Presse

Pour les petits : le traîneau fou

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Un renard sur la glace, texte de Tomson Highway, traduction de Mishka Lavigne, illustrations de Brian Deines, collection Chansons du vent du nord, éditions Prise de parole

Les frères Joe et Cody sont à la pêche sur la glace avec leurs parents. Après un repas composé de poisson grillé et de bannique cuite sur le feu, Joe s’endort à moitié, collé contre sa mère dans le traîneau. Un renard roux, flairé par les chiens de traîneau, change soudainement la paisible journée en folle aventure… Publié en français et en cri par la maison d’édition Prise de parole, de Sudbury en Ontario, ce conte enlevant de l’écrivain cri Tomson Highway donne presque envie de s’amuser sur la glace.

Un renard sur la glace, texte de Tomson Highway, traduction de Mishka Lavigne, illustrations de Brian Deines, collection Chansons du vent du nord, éditions Prise de parole. Dès 4 ans.

Pour le primaire : enquête au Québec

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les enquêtes d’Esther et Ben, tome 1 : Le Manoir aux secrets, texte de Roxane Turcotte, illustrations de Sabrina Gendron, collection Maxi, éditions Auzou

Esther et Ben sont à la fois cousins et meilleurs amis. Lors de journées pédagogiques, ils accompagnent le père d’Esther, qui voyage beaucoup pour son travail. Le duo en profite pour faire des reportages : Esther prend des notes et Ben fait des croquis. Dans ce premier tome, ils vont au manoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire, où Esther trouve un mystérieux dessin caché dans les murs. Abondamment illustré, égayé par un graphisme dynamique, ce roman d’enquête fait découvrir aux enfants le travail des artistes Jordi et Huguette Bonet.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait des Enquêtes d’Esther et Ben, tome 1 : Le Manoir aux secrets, texte de Roxane Turcotte, illustrations de Sabrina Gendron, collection Maxi, éditions Auzou

Les enquêtes d’Esther et Ben, tome 1 : Le Manoir aux secrets, texte de Roxane Turcotte, illustrations de Sabrina Gendron, collection Maxi, éditions Auzou. Dès 8 ans.

Pour les ados : avoir 16 ans

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La folle échappée de Lou Lafleur, texte de Sarah Lalonde, collection Crypto, éditions Bayard Canada

Lou Lafleur, 16 ans, est raide dingue amoureuse de Justin. Malheur : ce dernier part pour l’été dans un camp musical, aux États-Unis. Quand la crémerie où Lou travaille passe au feu, sa décision est vite prise : elle part en voyage à vélo rejoindre Justin. Parfait pour prolonger la belle saison, ce roman drôle et plein de péripéties est la suite du Sexy défi de Lou Lafleur, mais il peut se lire indépendamment. Au menu : sexualité, amitié, jalousie, sextos, parents très ouverts et bienveillance. C’est la plume de Sarah Lalonde, savoureuse, qui rend Lou si attachante.

La folle échappée de Lou Lafleur, texte de Sarah Lalonde, collection Crypto, éditions Bayard Canada. Dès 15 ans.

Bande dessinée : dans le karaté comme dans la vie

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR 21 jours avant la fin du monde, texte de Silvia Vecchini, dessins de Sualzo, mise en couleurs de Claudia Giuliani, traduction de l’italien de Marc Lesage, éditions Rue de Sèvres

« L’esprit et le cœur précèdent la technique », c’est l’un des 20 préceptes du karaté de Gichin Funakoshi, cités dans cette bande dessinée italienne très réussie. On y rencontre Lisa, une adolescente férue de karaté qui donne un coup de main au café-bar tenu par sa mère. Son ami Alessandro, déménagé avec son père depuis quelques années, revient en ville. Il se fait pourtant interdire par son père de revoir Lisa. Pourquoi ? Cette œuvre traite autant d’amitié, de l’importance de la communication que de principes de vie. À faire lire aux ados qui se questionnent.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de 21 jours avant la fin du monde, texte de Silvia Vecchini, dessins de Sualzo, mise en couleurs de Claudia Giuliani, traduction de l’italien de Marc Lesage, éditions Rue de Sèvres

21 jours avant la fin du monde, texte de Silvia Vecchini, dessins de Sualzo, mise en couleurs de Claudia Giuliani, traduction de l’italien de Marc Lesage, éditions Rue de Sèvres. Dès 11 ans.

Documentaire : exemples inspirants

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Non aux étiquettes, textes de Martine Latulippe, illustrations de Phil Poulin, collection J’apprends la vie, éditions Dominique et compagnie

Pas rébarbatif du tout, ce livre présente 18 Québécois ayant des parcours remarquables. Leur point commun ? Tous vivent avec un trouble d’apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, le trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité ou le trouble du spectre de l’autisme. Olivier Thibeault, qui étudie pour devenir pompier, recommande de se fixer des objectifs motivants. Jean-Pierre Léger, ex-président des rôtisseries St-Hubert, suggère de persévérer malgré les difficultés. Voilà qui est inspirant, alors que le retour en classe peut être difficile après plusieurs mois d’école à distance.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Non aux étiquettes, textes de Martine Latulippe, illustrations de Phil Poulin, collection J’apprends la vie, éditions Dominique et compagnie

Non aux étiquettes, textes de Martine Latulippe, illustrations de Phil Poulin, collection J’apprends la vie, éditions Dominique et compagnie. Dès 9 ans.