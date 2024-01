Existe-t-il un double standard en publicité, un pour les Blancs, l’autre pour les Noirs ? C’est l’impression de la chanteuse britannique FKA twigs, au cœur d’une controverse publicitaire cette semaine au Royaume-Uni.

Ladite controverse a pris naissance mercredi lorsque l’Autorité des standards publicitaires du Royaume-Uni a retiré une publicité de Calvin Klein après avoir reçu deux plaintes à son endroit. La publicité, statue l’agence, présente son modèle – la chanteuse FKA twigs – comme un « objet sexuel stéréotypé », et l’œil du consommateur est attiré sur son corps, et non sur les vêtements.

Sur Instagram, FKA Twigs – dont le père est Jamaïcain – a dit ne pas voir cette étiquette d’« objet sexuel stéréotypé » dont on l’affuble, mais plutôt « une belle femme de couleur, forte, dont le corps incroyable a surmonté plus de douleur que vous ne pouvez l’imaginer », probablement en référence à une chirurgie qu’elle a subie pour des tumeurs à l’utérus. « À la lumière d’autres campagnes passées et actuelles de cette nature, je ne peux m’empêcher de penser qu’il existe ici des doubles standards », ajoute-t-elle.

L’offensive publicitaire de Calvin Klein met aussi en vedette l’acteur Jeremy Allen White, vedette de la série The Bear, sur Netflix. Cette semaine, les images de ce dernier – lui aussi à moitié nu, il va sans dire – sont devenues virales, les internautes se pâmant devant ses abdominaux définis.