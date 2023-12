(Los Angeles) Une voisine de l’acteur américain Charlie Sheen a été arrêtée et accusée d’avoir agressé la vedette dans une maison de Malibu, en Californie, cette semaine, ont fait savoir les autorités.

Associated Press

Electra Schrock a été arrêté pour agression armée, a déclaré vendredi le département du shérif du comté de Los Angeles. Elle a été placée en détention pour « cambriolage et avoir utilisé de la force susceptible de causer des lésions corporelles ».

Les autorités sont arrivées à la résidence mercredi après-midi après avoir reçu un appel d’urgence.

Electra Schrock, âgée de 47 ans, devait comparaître vendredi.

Des représentants de l’acteur Charlie Sheen n’ont pas répondu à une demande de commentaires dans l’immédiat.

Charlie Sheen, âgé de 58 ans, est connu pour son rôle dans l’émission de télévision Two and a Half Men. Il a aussi joué dans des films au cinéma comme Wall Street, The Three Musketeers et Major League.