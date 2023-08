Ron Cephas Jones a passé la majeure partie de sa carrière au théâtre avant et après This Is Us, retournant à Broadway même après qu’une greffe l’a forcé à réapprendre à respirer et à marcher.

Ron Cephas Jones, connu pour son rôle dans This Is Us, n’est plus

(Los Angeles) Ron Cephas Jones, un acteur de théâtre chevronné qui a remporté deux prix Emmy pour son rôle de père qui trouve la rédemption dans la série télévisée de NBC This Is Us, est mort à l’âge de 66 ans, a annoncé un représentant, samedi.

Andrew Dalton Associated Press

L’impresario de M. Jones, Dan Spilo, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que l’acteur était mort « en raison d’un problème pulmonaire de longue date ».

« Tout au long de sa carrière, sa chaleur, sa beauté, sa générosité, sa gentillesse et son cœur ont été ressentis par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître », a affirmé M. Spilo.

M. Jones a subi une double transplantation pulmonaire en 2020, en raison d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, et a passé près de deux mois dans un hôpital de Los Angeles.

Dans This Is Us, l’acteur a joué William « Shakespeare » Hill, un père dont la vie est renouvelée grâce à sa relation avec la famille de son fils, Randall Pearson, interprété par Sterling K. Brown.

« L’une des personnes les plus merveilleuses que le monde ait jamais vues n’est plus avec nous », a écrit M. Brown dans une publication sur le réseau social Instagram, après la mort de M. Jones. « Le monde est un peu moins brillant. Mon frère, tu es aimé. Et tu vas nous manquer », a-t-il ajouté.

M. Jones a joué un rôle plus central dans les premières saisons de la série, mais est apparu sous une forme ou une autre dans toutes les six saisons de la série, qui comprenait des récits à sauts dans le temps, offrant des opportunités récurrentes aux acteurs, même après la mort de leurs personnages.

M. Jones a remporté les Emmy du meilleur acteur invité dans une série dramatique en 2018 et en 2020. Il a été nommé pour deux autres Emmy.

« Ron était le meilleur des meilleurs, à l’écran, sur scène et dans la vraie vie, a affirmé le créateur de This Is Us, Dan Fogelman, sur X. Mon Dieu : quel acteur. Je ne pense pas avoir jamais changé une seule prise de lui dans un plan parce que tout ce qu’il a fait était parfait. »

PHOTO RON BATZDORFF, NBC VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ron Cephas Jones dans une scène de This is Us

M. Jones a passé la majeure partie de sa carrière au théâtre avant et après This Is Us, retournant à Broadway même après que sa greffe l’a forcé à réapprendre à respirer et à marcher.

« Toute ma vie a été la scène », a déclaré M. Jones dans une entrevue avec le New York Times, vers la fin de 2021, dans laquelle il a révélé qu’il souffrait de problèmes respiratoires depuis environ le moment où il a commencé son rôle pour This Is Us.

« L’idée de ne plus jouer me semblait pire que la mort », a confié M. Jones.

Il a été nommé pour un prix Tony et a remporté un Drama Desk Award en 2022, pour son rôle sur Broadway en tant que cuisinier d’un relais routier dans Clyde’s de la dramaturge Lynn Nottage.

Originaire de Paterson, au New Jersey, M. Jones était diplômé du Ramapo College, où il avait l’intention d’étudier le jazz, mais où il est passé au théâtre au cours de sa deuxième année d’études. Il a passé la fin des années 1970 et le début des années 1980 à parcourir le pays, travaillant comme chauffeur d’autobus dans le sud de la Californie pendant plusieurs années.

Au milieu des années 1980, il a déménagé à New York, où sa carrière a pris un bon départ lorsqu’il a commencé à fréquenter et à collaborer au Nuyorican Poets Café, un centre créatif vital pour la poésie, le hip-hop et les arts de la scène.

Un rôle de premier plan lui est venu en 1994, quand il a décroché le rôle principal dans le drame Holiday Heart, de la dramaturge Cheryl West.

Il passera les décennies suivantes constamment au théâtre, souvent dans des pièces Off-Broadway à New York, y compris un rôle-titre en tant que Richard III de Shakespeare, au Public Theatre, et dans des rôles avec la Steppenwolf Theatre Company, à Chicago.

M. Jones a également été invité à la télévision sur Mr. Robot, Luke Cage et Lisey’s Story.

Ses apparitions au cinéma incluent Half Nelson, en 2006, avec Ryan Gosling, et Dolemite Is My Name, en 2019, avec Eddie Murphy.

Il laisse dans le deuil sa fille, Jasmine Cephas Jones.