Jennifer Lopez chante I Will Survive en vacances

De passage en Italie, Jennifer Lopez a profité d’une sortie d’un bar pour interpréter une version karaoké de I Will Survive, le tube de Gloria Gaynor.

La scène, rapportée par Billboard, s’est déroulée à la Taverna Anema e Core de Capri, en Italie. La star, revêtue d’une robe digne d’une grande soirée, a empoigné le micro pour chanter et, se laissant prendre au jeu, s’est levée et en a remis chantant aussi son succès Let’s Get Loud.

Jennifer Lopez doit lancer son neuvième album studio, This Is Me… Now, à une date encore inconnue.