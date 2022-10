Gap a sorti en 2020 la collection Yeezy Gap. L’entreprise a déclaré mardi que tous ses magasins seraient débarrassés des produits Yeezy Gap et que le site web de la marque serait fermé.

Les magasins de vêtements Gap ne vendront plus les produits de sa collection issue de la collaboration avec Ye (Kanye West), à la suite des remarques antisémites formulées par le rappeur.

Marissa Groguhé La Presse

La plus grande chaîne de vente de vêtements aux États-Unis a sorti en 2020 la collection Yeezy Gap. Le mois dernier, elle annonçait mettre fin à cette collaboration, mais n’avait pas retiré les produits de ses étagères.

Alors qu’Adidas a rompu lundi tous liens avec le musicien, Gap a déclaré mardi que tous ses magasins seraient débarrassés des produits Yeezy Gap et que le site web de la marque serait fermé.

Rappelons que Ye a tweeté à la mi-octobre qu’il comptait s’en prendre aux juifs, dans un tweet supprimé par le réseau social, qui lui a valu d’être suspendu de la plateforme. Instagram a également retiré son compte au musicien. Ce dernier était apparu peu de temps avant avec un t-shirt flanqué du slogan « While Lives Matter » lors d’un défilé de mode à Paris.

« L’antisémitisme, le racisme et la haine sous quelque forme que ce soit sont inexcusables et non tolérés conformément à nos valeurs », a affirmé Gap dans un communiqué, mardi.