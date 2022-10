Kim Kardiashian admet sa culpabilité du bout des lèvres, mais qu’importe. Elle devra payer.

Stéphanie Morin La Presse

La vedette de téléréalité a en effet accepté de payer une amende salée de 1,26 million de dollars américains (1,72 million de dollars canadiens) pour régler une poursuite entamée par la Securities and Exchange Commission.

L’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers reprochait à Kardashian d’avoir fait la promotion d’un actif en cryptomonnaie, les jetons EMAX, sur Instagram sans avoir déclaré qu’elle avait été payée 250 000 $ US (342 000 $ CAN) pour le faire.

Selon les termes de l’entente, Kim Kardashian refuse « d’admettre ou de nier » les conclusions de la SEC. Elle s’est toutefois engagée à ne plus faire la promotion de compagnie de cryptomonnaie pour les trois prochaines années.

Kim Kardashian est l’une des célébrités les plus suivies d’Instagram, avec 301 millions d’abonnés.

« Cette cause est un rappel que lorsque des célébrités ou des influenceurs endossent des produits d’investissement, incluant des agences de cryptomonnaie, ça ne signifie pas que ces produits sont corrects pour tous les investisseurs », a déclaré le porte-parole de le SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. « Le cas de madame Kasdashian doit aussi servir d’avertissement aux célébrités et autres que la loi les oblige à déclarer si elles ont été payées, et combien, pour faire pareille promotion. »