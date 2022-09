Le chanteur R & B déchu R. Kelly, 55 ans, a été déclaré coupable de crimes sexuels par un tribunal fédéral à Chicago, mercredi.

Isabelle Massé La Presse

Le jury l’a reconnu coupable de trois chefs d’accusation de production d’images sexuelles impliquant des mineurs et de trois autres pour activités sexuelles impliquant de jeunes filles, selon le New York Times.

En juin dernier, R. Kelly (I Believe I Can Fly) avait écopé de 30 ans de prison pour trafic sexuel. Cette fois, il a été reconnu coupable de six des 13 chefs d’accusation qui pesaient contre lui.

Deux acolytes qui ont comparu à ses côtés, Derrel McDavid et Milton Brown, ont évité des condamnations. R. Kelly avait encore choisi de ne pas témoigner à son procès qui a duré 30 jours.