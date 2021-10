Une boutique temporaire a ouvert ses portes à Londres, en Angleterre pour commémorer les 75 ans de David Bowie.

La Presse

Le chanteur décédé en 2016 aurait célébré cet anniversaire le 8 janvier 2022.

Le magasin est installé au 14 Heddon Street, l’endroit figurant sur la pochette de l’album The Rise et Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

À l’intérieur, on retrouve de tout sur le thème Bowie : casquettes, chandails, disques, livres, etc.

