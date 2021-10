(Toronto) Les acteurs Keanu Reeves et Graham Greene, le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire et le musicien Bruce Cockburn sont parmi les personnalités qui seront ajoutées cette année à l’Allée des célébrités canadiennes.

La Presse Canadienne

L’autrice-compositrice-interprète Jully Black, la regrettée artiste de blues Salome Bey, la vedette de la lutte Bret (The Hitman) Hart et le décathlète Damian Warner ont également été annoncés comme intronisés de 2021, mercredi.

La liste des 10 est complétée par le PDG de Cargojet, Ajay Virmani, et les scientifiques de l’Université de Toronto qui ont découvert l’insuline : Frederick Banting, Charles Best, John Macleod et James Collip.

Un gala qui se tiendra le 4 décembre au Beanfield Centre à Toronto décernera également deux prix spéciaux : le prix Hommage à un héros national au joueur de football Laurent Duvernay-Tardif et le Allan Slaight Music Impact Honor à la musicienne Serena Ryder.

Chaque année, l’Allée des célébrités canadiennes célèbre l’excellence et les réalisations canadiennes dans les domaines des arts et du divertissement ; de l’entrepreneuriat et la philanthropie ; de l’humanitarisme ; de la science, la technologie et l’innovation ; et du sport et de l’athlétisme.

Le gala de cette année sera diffusé à une date non précisée en décembre, sur CTV.

Les plus récents ajouts portent le nombre total d’intronisés à 200. L’Allée des célébrités canadiennes a été créée en 1998 par Peter Soumalias, Bill Ballard et Dusty Cohl, avec Dianne Schwalm et en partenariat avec Gary Slaight.

La mort de M. Soumalias a été annoncée dimanche sur le compte Twitter de l’Allée des célébrités.

Le PDG de l’organisation, Jeffrey Latimer, a rendu hommage à ses contributions dans le communiqué de presse qui annonçait les intronisés de 2021, mercredi.

« Peter était un visionnaire passionné, dont l’amour du Canada et le dévouement à célébrer et raconter les histoires des grands talents de notre pays se poursuivront à travers l’héritage qu’il laisse derrière lui », a déclaré M. Latimer.