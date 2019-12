Jimmy Fallon a fait un autre coup d’éclat remarqué. La chanteuse Alanis Morissette et lui sont allés chanter incognito dans le métro de New York.

Véronique Lauzon

La Presse

Puisqu’ils étaient tous deux déguisés, personne ne les a d’abord reconnus pendant qu’ils interprétaient The Little Drummer Boy. Mais après qu’il eut enlevé sa fausse barbe et sa perruque, l’animateur a présenté Alanis Morissette, qui a enchaîné avec son succès You Oughta Know. Les badauds rassemblés, téléphone à la main, semblaient ravis de cette surprise.

Rappelons que la chanteuse canadienne entreprendra l’été prochain une tournée nord-américaine pour les 25 ans de son fameux album Jagged Little Pill.