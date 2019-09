(New York) L’actrice américaine Valerie Harper est décédée, une semaine après avoir célébré son 80e anniversaire de naissance.

Associated Press

Elle était notamment connue pour son rôle de Rhoda, dans l’émission télévisée The Mary Tyler Moore Show, dans les années 70.

Valerie Harper a incarné le rôle de la voisine sarcastique Rhoda Morganstern jusqu’en 1977, inspirant une autre série télévisée intitulée tout simplement Rhoda, qui a été diffusée de 1974 à 1978.

PHOTO SARA KRULWICH, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Valerie Harper et Mary Tyler Moore lors du tournage de film Mary & Rhoda en octobre 1999.

Elle est décédée vendredi à Los Angeles, après une longue bataille contre le cancer.

Valerie Harper a remporté trois prix Emmys consécutifs de 1971 à 1973 pour meilleure actrice de soutien. Malgré son talent d’humoriste et l’affection qu’elle avait du public, sa carrière avait ralenti par la suite.

Dans les dernières années, Valerie Harper faisait surtout des voix hors champ pour des séries télévisées d’animation telles que The Simpsons et American Dad. On la voyait aussi à l’occasion faire des apparitions spéciales dans des séries télévisées, telles que 2 Broke Girls et Melissa & Joey en 2015.

En 2013, elle avait annoncé qu’elle avait vaincu une rare forme de cancer du cerveau. Valerie Harper avait également combattu un cancer du poumon en 2009, malgré le fait que ses médecins lui avaient annoncé qu’elle n’avait que trois mois à vivre.