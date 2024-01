Paris célèbre Riopelle

(Paris) Les célébrations du centenaire de naissance de Jean Paul Riopelle s’achèvent à Paris avec deux expositions que La Presse a vues en primeur. D’abord, un magnifique déploiement d’une vingtaine de peintures, sculptures et collages, intitulé D’un continent à l’autre, à la galerie Clavé Fine Art, dans le quartier Montparnasse. Et un accrochage au Centre Pompidou, avec sept œuvres essentielles de Riopelle, dont l’immense et splendide toile Chevreuse, de 1954.