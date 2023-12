L'installation immersive « Field of light » débarque à New York

Quelque 19 000 lumières multicolores illuminent un terrain vacant en plein coeur de Manhattan, comme autant de tiges formant un immense champ de lumières.

Agence France-Presse

L’artiste britannique Bruce Munro a présenté mercredi à New York son oeuvre « Field of Light », installée pour un an.

« C’est une expérience très douce, explique-t-il. Chacun en sortira, je l'espère, avec un sourire aux lèvres ».

« L'inspiration derrière ce travail a commencé il y a 30 ans en Australie, dans les territoires du nord de l'Australie, explique-t-il. Il m'a fallu dix ans pour le concrétiser. Pour dire les choses simplement, j'ai éprouvé un sentiment de joie et de connexion avec le paysage. Je me sentais si heureux que j'ai eu besoin de l'exprimer sous une forme ou une autre, et c'est ainsi qu'est né Field of Light. »