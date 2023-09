La vie, la ville

Banksyland : des spectateurs frustrés

C’est vendredi que s’est ouverte à Montréal l’exposition non autorisée sur Banksy avec une longue queue qui tournait le coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Ontario. Manque d’œuvres, de lumière et d’organisation : il y avait beaucoup de déception dans l’air.