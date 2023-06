(Paris) Le tableau de Claude Monet badigeonné de peinture mercredi à Stockholm par deux militantes écologistes, n’a subi « aucun dommage », a annoncé jeudi à Paris le directeur du musée français d’Orsay, auquel appartient cette œuvre.

Agence France-Presse

« Le tableau n’a subi aucun dommage », a affirmé le directeur Christophe Leribault, à l’occasion d’une conférence de presse consacrée aux travaux de réaménagement prévus dans son établissement de 2025 à 2027 et qui n’entraîneront pas sa fermeture.

L’œuvre en question, intitulée Le Jardin de l’artiste à Giverny (1900) est prêté par le musée d’Orsay au Nationalmuseum de Stockholm, dans le cadre d’une exposition consacrée aux jardins et à la nature.

M. Leribault a précisé que cette peinture avait été examinée par des restaurateurs des deux musées jeudi matin, en visioconférence. Ni l’œuvre, ni son cadre, badigeonnés de peinture à l’eau, n’ont été dégradés, selon M. Leribault.

L’organisation Återställ Våtmarker (« Rétablissez les zones humides ») avait revendiqué cette action auprès de l’AFP et diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir deux femmes, l’une infirmière et l’autre, étudiante infirmière, badigeonner de peinture rouge la vitrine protégeant le tableau.

Elles scandent en chœur « La situation climatique est urgente ! » et « Notre santé est menacée ! ». Elles ont été interpellées par la police.

Dans un entretien avec l’AFP, l’organisation a accusé le gouvernement suédois de ne pas respecter ses engagements internationaux en termes de politique environnementale.

Le Nationalmuseum travaille pour accrocher de nouveau le tableau dans l’exposition, a indiqué une porte-parole au quotidien Dagens Nyheter.