(Londres) Un chef-d’œuvre de l’artiste autrichien Gustav Klimt pourrait devenir le tableau le plus cher jamais vendu en Europe lorsqu’il sera mis aux enchères plus tard ce mois-ci.

La maison d’enchères Sotheby’s a annoncé mercredi que La dame à l’éventail (Dame mit Fächer) sera mise en vente le 27 juin à Londres, avec un prix estimé à 65 millions de livres (environ 110 millions CAN).

Dernier portrait réalisé par Klimt avant sa mort en 1918, le tableau montre une femme non identifiée sur un fond resplendissant de dragons et de fleurs de lotus, inspirés de la Chine.

Helena Newman, responsable du département d’art impressionniste et moderne de Sotheby’s, a déclaré que le portrait était « un tour de force technique, plein d’expérimentations repoussant les limites, ainsi qu’une ode sincère à la beauté absolue ».

Klimt était une figure clé du modernisme artistique au début du XXe siècle. Son travail a atteint certains des prix les plus élevés de tous les artistes. Le Portrait d’Adele Bloch-Bauer II de Klimt s’est vendu aux enchères en 2006 pour 87,9 millions US (117 millions CAN), et son paysage Birch Forest s’est vendu chez Sotheby’s l’année dernière pour 104,6 millions US (139 millions CAN).

Deux autres de ses portraits se seraient vendus en privé pour plus de 100 millions US.

Les œuvres d’art les plus chères vendues aux enchères en Europe, en dollars, sont la sculpture L’homme qui marche I, d’Alberto Giacometti, vendue 104,3 millions US (139 millions CAN) chez Sotheby’s en 2010 et le tableau de Claude Monet Le bassin aux nymphéas, qui a rapporté 80,4 millions US (107 millions CAN) lors d’une vente chez Christie’s en 2008.

Le record mondial d’enchères pour une œuvre d’art revient à Salvator Mundi, de Léonard de Vinci, qui s’était vendu 450,3 millions US (599 millions CAN) en 2017 – et ce, même si certains experts se demandent si l’œuvre a été entièrement réalisée par le maître de la Renaissance.