Centenaire de Riopelle

Riopelle en Charlevoix

Dès le 16 juin, le Musée de Charlevoix et le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul marqueront les 100 ans de naissance de Jean Paul Riopelle. Le musée de La Malbaie présentera une exposition sur les liens de Riopelle avec l’art populaire et, à Baie-Saint-Paul, on propose Un lieu de mémoires : contextes d’existence, une expo sur le déracinement que le Musée d’art de Joliette a déployée ce printemps.