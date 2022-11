Disraeli revisité

Une page de notre histoire photographique

Cinquante ans plus tard, le musée McCord Stewart fait renaître l’éclatant travail documentaire que les photographes Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau, Roger Charbonneau et Cedric Pearson ont réalisé en 1972 à Disraeli. L’exposition, dont la commissaire est Zoé Tousignant, revient sur ce regard sensible porté sur un village québécois et sur la controverse qu’il avait provoquée…