Image du film This is Not A Ceremony

Dans le cadre du Festival du nouveau cinéma, le Centre Phi présente, jusqu’au 16 octobre, FNC Explore. Quinze œuvres de réalité virtuelle (RV) de huit pays différents, soit cinq heures de contenu de RV diffusées au 315, rue Saint-Paul Ouest, à Montréal. Voici cinq suggestions de films à voir, avec des sujets très variés.

Éric Clément La Presse

From the Main Square

IMAGE TIRÉE DE FILM D’ANIMATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE FROM THE MAIN SQUARE Des manifestants vont se heurter à la dureté du régime.

De la bande dessinée en réalité virtuelle, c’est très efficace, surtout quand c’est en 360 degrés et qu’on passe son temps à tourner sa chaise pour ne rien manquer. From the Main Square ne peut pas être plus actuel. À partir du centre d’une place publique, le spectateur est amené à voir se profiler une nouvelle ville autour de lui, là où il n’y avait qu’un modeste village. Mais si la croissance urbaine s’accompagne d’une organisation des services et d’un développement des loisirs, naissent également des conflits et de la violence. On regarde les images et on pense inéluctablement aux guerres civiles, aux dictatures, à la détresse vécue en Iran, en Russie, en Corée du Nord ou encore au Venezuela…

From the Main Square, de Pedro Harres (Allemagne), 19 min. En anglais, sans sous-titres en français. 7/10

Monte Gelato

PHOTO TIRÉE DU FILM MONTE GELATO Montage en réalité virtuelle de séquences cinématographiques tournées aux cascades Monte Gelato, en Italie

À 45 minutes au nord de Rome, près du lac de Bracciano, se trouvent les fameuses cascades de Monte Gelato, où ont été tournées des dizaines et des dizaines de films depuis les années 1940. Le film de David Rapp consiste en un montage d’extraits de ces films – surtout italiens –, publicités et séries télévisées dans lesquels on aperçoit les petites chutes d’eau. Des films humoristiques, du cinéma de cape et d’épée, des longs métrages sur l’époque romaine, des films d’amour. La variété est là, avec toujours les mêmes chutes. Disons que la réalité virtuelle n’est pas d’un grand secours, mais c’est divertissant.

Monte Gelato, de David Rapp (Italie), 28 min. En italien, sous-titré en français. 6/10

Lockdown Dreamscape

PHOTO TIRÉE DU FILM LOCKDOWN DREAMSCAPE Une visite libre dans un appartement en déformation constante !

Voilà un petit film en réalité virtuelle qui ne paie pas de mine, relativement court, mais vraiment très bien fait. On se retrouve rapidement immergé dans une sorte d’appartement dont on constate la déformation exacerbée permanente. Les murs s’étirent, tout comme les meubles et la fenestration, si bien qu’on est projeté dans une sorte de tunnel qui traverse les pièces les unes après les autres. C’est très coloré, surréaliste, et la déformation donne parfois le vertige quand on s’aperçoit que le vide est juste sous notre chaise !

Lockdown Dreamscape, de Nicolas Gebbe (Allemagne), 7 min. Sans dialogues. 7/10

Genesis

Voici un film très intéressant sur la genèse de l’univers et celle de la Terre mises en images fort réalistes, depuis le Big Bang jusqu’à nos jours. Jörg Courtial a reconstitué plusieurs périodes phares de l’histoire de notre planète. L’Archéen, avec l’apparition de la vie, autour de 3,6 milliards d’années. Le Cambrien et l’arrivée des mollusques et arthropodes, autour de 500 millions d’années. D’ailleurs, de gros insectes vous foncent dessus et automatiquement, vous reculez ! Et c’est encore pire avec le Mésozoïque (entre 250 et 66 millions d’années), alors que les rugissements des dinosaures et leurs courses devant vos yeux vous font frémir ! Très bien fait. Mais pas de sous-titres en français.

Genesis, de Jörg Courtial (Allemagne), 13 min. En anglais, sans sous-titres en français. 8/10

This is Not A Ceremony

Un film spectaculaire en ce qui a trait aux images, à la bande sonore et aux témoignages. This is Not a Ceremony est un regard sur la façon dont bien des Autochtones ont été traités dans le passé, au Canada. Il s’agit ici de récriminations provenant d’Autochtones et reliées à des attouchements sexuels portés sur Adam North Peigan, un jeune Autochtone (qui témoigne alors qu’il est devenu adulte), mais aussi à un cas connu de mauvais traitements : Brian Sinclair, un homme de 45 ans en fauteuil roulant, mort en 2008 dans la salle d’attente d’un centre hospitalier de Winnipeg sans qu’on ne lui porte assistance durant 34 heures, malgré son état précaire. Un film coup de poing, produit par l’ONF.

This is Not a Ceremony, de niitsitapi Ahnahktsipiitaa (Canada), 21 min. En anglais, sans sous-titres en français. 8/10