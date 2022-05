PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE

À côté de la tortue géante de Jan Fabre Searching for Utopia de six tonnes en bronze, chevauchée par un personnage représentant l’artiste lui-même, « un panneau informatif […] rappelant sa condamnation et ses motifs » sera prochainement installé. Mais la mesure la plus remarquable, mise en œuvre dès jeudi, six jours après la condamnation, a consisté à recouvrir les yeux du personnage d’un bandeau noir.