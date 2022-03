Trois artistes du Québec font partie des gagnants des prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.

La Presse Canadienne

Jocelyn Robert, un artiste interdisciplinaire originaire de Québec, a notamment été salué pour le rôle clé qu'il joue dans le développement des prochaines générations d’artistes québécois.

M. Robert travaille en arts visuels, musique, art audio, art numérique, performance, installation, vidéo et écriture. Ses œuvres d’art visuel et ses vidéos ont été exposées internationalement et ses travaux sonores se retrouvent sur plus de 30 CD.

Il a enseigné au Mills College d'Oakland, en Californie, à l’Université du Québec à Montréal et il est, depuis 2008, professeur à l’École d’art de l’Université Laval.

Monique Régimbald-Zeiber, une peintre et autrice née à Sorel, fait aussi partie des gagnants.

Ses œuvres sont incluses dans différentes collections, dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée d’art de Joliette et de la Galerie de l’UQAM. Elles ont été exposées au Québec, au Canada et en Europe.

Professeure et chercheure, elle détient un doctorat en littérature sur les pratiques de l’avant-garde russe.

«J’ai toujours eu le sentiment que nous étions devant l’urgence d’assurer la diffusion d’un travail comme celui de Monique Régimbald-Zieber, parce qu’il est féministe, parce qu’il aborde de larges espaces d’une pensée inclusive, parce qu’il s’adresse à des groupes "invisibilisés" par l’histoire, par la langue, par le pouvoir dominant», a écrit la directrice de la Galerie de l'Université du Québec à Montréal, Louise Déry, qui avait proposé la candidature de l'artiste.

Le troisième artiste québécois lauréat est l'artiste, enseignant, conteur, chercheur et navigateur Pierre Bourgault, né à Saint-Jean-Port-Joli.

M. Bourgault a fondé l’école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli en 1967. Depuis les années 1970, il a créé des œuvres d’art public habitables influencées par le fleuve et l’horizontalité et participe à un grand nombre d’expositions au Québec, au Canada et à l’étranger.

Il est aussi cofondateur d’Est-Nord-Est, une résidence internationale d’artistes qui se trouve à Saint-Jean-Port-Joli.

Les gagnants incluent aussi la joaillière et orfèvre Brigitte Clavette, de Fredericton.

Mme Clavette a remporté le prix Saidye-Bronfman, qui souligne l’excellence dans les métiers d’art. Comme le veut la tradition, le Musée canadien de l’histoire fera l'acquisition de l'une de ses œuvres.

Le commissaire, artiste et auteur Gerald McMaster reçoit de son côté le Prix de contribution exceptionnelle.

Les gagnants des prix en arts visuels recevront chacun un médaillon et une bourse de 25 000 $.

Les autres artistes récompensés cette année sont Moyra Frances Davey de New York, Carole Condé et Karl Beveridge de Toronto et David Ruben Piqtoukun de Plainfield en Ontario.