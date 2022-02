Two Friends, 1975, 2012, Stan Douglas, impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond. Avec la permission de l’artiste, Victoria Miro et David Zwirner.

Le dynamisme des centres d’art contemporain et des espaces d’arts visuels non muséaux est inouï actuellement au Québec. La pandémie est-elle en cause ? En tout cas, ce foisonnement rend difficile de citer toutes les expositions intéressantes présentées cet hiver, soit une cinquantaine au bas mot. En voici une sélection.

La saison 2022 débutera dans deux semaines à la Fondation Phi, qui marquera un grand coup en accueillant une expo de Stan Douglas, l’artiste de Vancouver qui représentera le Canada à la 59e Biennale de Venise dès le 23 avril. Phi exposera, du 19 février au 22 mai, sa dernière série photographique, Penn Station’s Half Century (2021), et son corpus Disco Angola (2012), jamais exposé au Québec.

PHOTO EVAAN KHERAJ, FOURNIE PAR PHI Stan Douglas

Par ailleurs, le Centre Phi présentera une nouvelle expérience immersive, Ciel à outrances, d’une durée de 45 minutes et composée de cinq histoires ayant lieu en marge du 11 septembre 2001. Une œuvre de Brigitte Poupart basée sur une suite poétique de Madeleine Monette. Du 17 février au 15 mai.

Diagonale nous comble aussi avec le nouveau corpus de l’Anishinabée Maria Hupfield, Manidoowegin, constitué de vêtements sculpturaux confectionnés à la main. Jusqu’au 19 mars.

PHOTO J. BASCOM, FOURNIE PAR DIAGONALE Manidoowegin, présentée par Maria Hupfield à Diagonale du 27 janvier au 19 mars

La Fondation Molinari lèvera son chapeau à Robert Holland Murray, artiste et professeur à Concordia mort en 2017. La rétrospective qui a pour commissaire l’artiste David Elliott comprend dessins, peintures, gravures et installations sculpturales. Du 3 février au 3 avril.

PHOTO FOURNIE PAR LA FONDATION MOLINARI Robert Holland Murray près d’une de ses installations

Au Centre Clark, Nicolas Grenier a été choisi pour concevoir la quatrième édition de l’expo-bénéfice Maison Modèle, présentée du 24 février au 12 mars. Avec une solide ribambelle d’artistes tels que Skawennati, Marion Wagschal, Caroline Monnet, Karen Tam, Massimo Guerrera, Karine Fréchette ou encore Rajni Perera.

La galerie B-312 propose l’expo États fluides : entre la dureté du faire et la délicatesse des fards à joues, de Maude Arès et Massimo Guerrera, invités à explorer la pratique comme matière. Il s’agit de la première exposition d’une série conçue pour marquer les 30 ans du centre d’artistes. Jusqu’au 12 mars. Suivront des expos de Moridja Kitenge Banza, Marion Lessard et Vincent Routhier, puis de Zipertatou et Maxime Bruneau.

PHOTO VINCENT LAFRANCE, FOURNIE PAR B-312 Archive d’une sculpture suspendue, Maude Arès et Massimo Guerrera, 2022

Chez Optica, Olivia Boudreau et Caroline Cloutier sont au programme jusqu’au 19 mars. Puis, la photographe Clara Gutsche prendra le relais, du 9 avril au 11 juin.

Au Centre culturel Georges-Vanier, l’expo [E]spaces, réunissant les œuvres de Lucie Bitunjac et Trevor Kiernander, est présentée jusqu’au 24 février.

PHOTO FOURNIE PAR LE CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER Les villes machines, 2021, Lucie Bitunjac, 4 carnets pop-up quart de rond, encre de Chine et papier Canson, 11 x 11 cm

Oboro et Vidéographe présentent ensemble, jusqu’au 5 mars, Roberto Santaguida avec First Fifth, une installation documentaire à 15 canaux.

Arprim, le centre d’essai en art imprimé, a deux expos jusqu’au 26 février. D’abord Ciels racines, un « jardin » d’Anne-Marie Proulx constitué par 13 femmes, artistes, autrices, amies, mères, filles dont Jacynthe Carrier, Hannah Claus, Marie-Michelle Deschamps et Dominique Pétrin. Et puis, la présentation des Marches harmoniques, un livre d’artiste de Caroline Ariane Bergeron.

La maison de la culture Ahuntsic présente, jusqu’au 13 février, Territoires manipulés, des bas-reliefs de Jean-François Roy réalisés à partir de cartes géographiques récupérées. Un regard sur notre rapport au lieu et au territoire.

Hors Montréal

Le centre d’art Diane-Dufresne de Repentigny propose, du 4 février au 3 avril, Chant des épidermes/L’ultime pérégrination, une série de photographies d’Hélène Roy, ainsi que l’expo collective Aynalem – L’œil du monde avec Dorothy Mombrun, Hilary Etomo Mba, Kezna Dalz et Bliss Mutanda qui évoqueront la représentation de la femme noire par la peinture, la photographie, le textile et la performance.

PHOTO HÉLÈNE ROY, FOURNIE PAR LE CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE Une des œuvres du corpus Chant des épidermes/L’ultime pérégrination d’Hélène Roy

PHOTO MOOTENDA VISUALS, FOURNIE PAR LE CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE Œuvre photographique de Bliss Mutanda, qui exposera au centre d’art Diane-Dufresne dès le 4 février 1 /2



Stanley Février a connu une belle année 2021. Ça se poursuit avec Être humain, est-ce un mal(e) absolu ?, à Expression, le centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, jusqu’au 24 avril. Une expo participative sur la notion de construction de l’identité à notre époque de dépendance aux réseaux sociaux.

En Estrie, la galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s et le centre Sporobole présentent, jusqu’au 26 mars, l’expo Les yeux dans l’eau qui s’intéresse aux relations qui naissent près de l’eau. Avec des œuvres de Caroline Monnet, Ludovic Boney, Kelly Jaclynn Andres, Maude Deslauriers, Gaëlle Elma et Tania Love.

La galerie universitaire R3, à Trois-Rivières, expose une recherche sur le thème du travail, par Karine Savard, jusqu’au 12 février, avant de présenter Analgésie congénitale, un regard sur les conflits sociaux de Shabnam Zeraati.

À Victoriaville, le Centre Jacques et Michel Auger propose Renaud, une installation immersive et très personnelle de Renaud Salvail. Le centre d’art du domaine Trinity, à Saint-Jean-sur Richelieu, expose Au nord du nord, les peintures récentes, délicates et hivernales de Daniel Lalonde. Jusqu’au 6 mars.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Le pianiste, 2021, Daniel Lalonde, acrylique sur toile, 30 x 36 pouces

À Québec, la Maison des métiers d’art, en collaboration avec le monastère des Ursulines et le centre Materia, présente l’expo d’art textile Filiations à Materia, jusqu’au 13 février. Il s’agit d’une réinterprétation contemporaine d’œuvres textiles issues des collections des Ursulines.

PHOTO GUY LANGEVIN, FOURNIE PAR LA MAISON DES MÉTIERS D’ART DE QUÉBEC Vue de l’exposition Filiations

Enfin, le lieu d’art Est-Nord-Est, de Saint-Jean-Port-Joli, accueille jusqu’au 25 mars, les artistes de sa résidence d’hiver, soit Andréanne Godin, Jean-Pierre Mot, Shanie Tomassini, l’auteur Alexandre Piral et le duo de Belgique Aparicio/Eeraerts (Belgique). Le public est invité à découvrir les parcours et intentions de recherche de ces artistes lors de présentations qui auront lieu, en ligne, le 10 février.