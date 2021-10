Arts visuels

Lumifest

Le Vieux-Longueuil sous les feux du New Wave

Le festival Lumifest revient ce week-end pour une sixième année dans les rues du Vieux-Longueuil, cette fois sous le thème du New Wave, avec projections architecturales, spectacles déambulatoires, installations interactives, animations de rue, DJs et VJs s’inspirant de cet univers musical éclaté rendu populaire dans les années 80 et 90.