Fruit d’un généreux don d’Irwin et Freda Browns, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a fait l’acquisition de huit estampes d’exception signées Rembrandt, James Tissot, Henri de Toulouse-Lautrec, Odilon Redon, Édouard Vuillard, Marc Chagall et Gerald Leslie Brockhurst.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ces œuvres, eaux-fortes, pointes sèches et lithographies datant des XVIIe, XIXe et XXe siècles, témoignent du regard singulier porté par ces artistes sur la féminité. Cette plus récente contribution du couple de collectionneurs et philanthropes montréalais permet de renforcer la présence d’œuvres de maîtres européens au sein de la collection d’art graphique du Musée, déjà la plus importante au pays.

À noter que la pièce Autoportrait au chapeau orné, réalisée par Marc Chagall en 1928, vient s’ajouter à la collection de quelque 300 estampes du peintre français déjà en la possession du musée montréalais.

Irwin et Freda Browns ont récemment été nommés chevaliers de l’Ordre de Montréal pour le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyens, et pour leur grande générosité à l’égard du Musée des beaux-arts de Montréal.