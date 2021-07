L'art et la nature s'unissent dans une exposition envoûtante

(Takeo) Le collectif artistique japonais teamLab lance une exposition visuellement spectaculaire, projetant des lumières sur une forêt du sud-ouest de l'île de Kyushu pour lui donner vie.



Agence France-Presse

Lors d'une avant-première médiatique, on peut voir des arbres et des rochers éclairés par des lumières avec des images en constante évolution, allant de l'éclosion de fleurs à la simulation de cascades en passant par de la calligraphie traditionnelle.

« Parfois, les gens pensent que l'art numérique et la nature sont complètement opposés, mais en même temps, nous pensons que le numérique et la nature sont assez faciles à fusionner, parce que notre peinture est de la lumière et que nous ne détruisons pas la nature elle-même, nous ne peignons pas sur les arbres ou les rochers originaux », explique Takashi Kudo, membre de l'équipe teamLab.

À voir en vidéo.