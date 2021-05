Fini le couvre-feu ! Avec la pandémie qui s’estompe, quoi de mieux qu’une balade dans les régions du Québec pour y découvrir des expos qui font du bien ? En voici six, avec, sur le parcours, des peintures, des photographies, des gravures, des dessins et même un évènement Picasso. Bonnes visites !

Éric Clément

La Presse

Picasso à Québec

PHOTO RMN/GRAND PALAIS (MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS)/MATHIEU RABEAU, FOURNIE PAR LE MNBAQ Portrait de Dora Maar, Paris, 23 novembre 1937, Pablo Picasso, huile sur toile, 55,3 cm x 46,3 cm. Collection Musée national Picasso-Paris.

PHOTO RMN/GRAND PALAIS (MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS)/MATHIEU RABEAU, FOURNIE PAR LE MNBAQ La lecture, Boisgeloup, 2 janvier 1932, Pablo Picasso, huile sur toile, 130 cm x 97,5 cm. Collection Musée national Picasso-Paris.

PHOTO RMN/GRAND PALAIS (MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS)/ADRIEN DIDIER JEAN, FOURNIE PAR LE MNBAQ L’acrobate, Paris, 18 janvier 1930, Pablo Picasso, huile sur toile, 162 cm x 130 cm. Collection Musée national Picasso-Paris.

PHOTO ALAIN BENOIT, FOURNIE PAR LE MNBAQ Étalon, 2003, Alain Benoit, uréthane et métal, 170 cm x 80 cm x 70 cm. Collection MNBAQ. 1 /4







Réjouissons-nous, Picasso est à Québec cet été ! Le Musée national des beaux-arts du Québec présente, du 12 juin au 12 septembre, en exclusivité au Canada, une exposition assez prometteuse de 76 œuvres de Pablo Picasso (1881-1973), dont 47 tableaux provenant du Musée national Picasso-Paris. Avec des œuvres mythiques qu’on a souvent la chance de voir une seule fois dans sa vie... Un déploiement de chefs-d’œuvre réalisés sur le thème du corps humain, accompagné par l’exposition Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle. Quarante œuvres d’artistes contemporains canadiens et internationaux. Tout un programme !

Les estampes à Trois-Rivières

PHOTO GUY L’HEUREUX, FOURNIE PAR LA BIECTR Je, Jean-Marc, j’étais II, 2020, Anne Billy (Québec), linogravure et couture, 200 cm x 200 cm

PHOTO AGATA DERDA, FOURNIE PAR LA BIECTR Room, 2020, Agata Derda (Ontario), linogravure et impression numérique, 81 cm x 122 cm

PHOTO ÉRIC FOURMESTRAUX, FOURNIE PAR LA BIECTR In memoriam (aux 48 enfants juifs déportés de l’école Vicq d’Azir à Paris, 10 e ), 2018-2019, Éric Fourmestraux (France), installation Taille-d’épargne, audio, matrice, objets, 250 cm x 350 cm x 54 cm

PHOTO JANNE LAINE, FOURNIE PAR LA BIECTR Almost Midnight I, 2020, Janne Laine (Finlande), photogravure sur polymère, 65 cm x 85 cm 1 /4







La Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières est de retour. Sa 12e présentation aura lieu du 20 juin au 12 septembre, avec la participation d’une cinquantaine d’artistes provenant d’une vingtaine de pays. Quelque 250 œuvres seront présentées à l’Ancienne gare ferroviaire, au Centre de diffusion Presse Papier, à la Galerie d’art du Parc, au musée Pierre-Boucher et au musée POP. La présidence d’honneur est assurée par le poète Jean-Paul Daoust qui a écrit des poèmes pour l’occasion.

Francine Simonin à Baie-Saint-Paul

PHOTO LACERTE ART CONTEMPORAIN, FOURNIE PAR LE MACBSP Sans titre, 1989, Francine Simonin, acrylique sur toile, 205 cm x 290 cm

PHOTO LACERTE ART CONTEMPORAIN, FOURNIE PAR LE MACBSP Coq gallois, 2010, Francine Simonin, acrylique sur toile, 125 cm x 105 cm 1 /2



Le talent féminin est à l’honneur au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, cet été. L’expo collective Inventer la liberté propose des œuvres de Françoise Sullivan, de Kittie Bruneau, de Marcelle Ferron, de Rita Letendre, de Lise Gervais et de Marcella Maltais. Faire danser la matière est un hommage à l’artiste montréalaise d’origine suisse Francine Simonin, disparue en octobre dernier. Et du 30 juillet au 29 août aura lieu au même endroit le 39e Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Avec notamment Jennifer Alleyn, Julie Picard, Antonietta Grassi, Aïda Vasoughi et Sabine Lecorre-Moore. Un commissariat de Sylvie Lacerte.

Sept expos aux Jardins de Métis

PHOTO ROBERT W. REFORD, FOURNIE PAR LES JARDINS DE MÉTIS Une photo de Robert W. Reford prise en Colombie-Britannique à la fin du XIXe siècle

On ne s’ennuiera pas cet été aux Jardins de Métis. La destination horticole, artistique et historique située à mi-chemin entre Rimouski et Matane propose sept expositions, jusqu’au 3 octobre, sur le thème de la photographie et de l’illustration. On y présente des clichés de Robert W. Reford, l’homme d’affaires et photographe marié à Elsie Reford, à l’origine de la création des Jardins, et des œuvres de Joan Sullivan, de Sébastien Thibault, de Béatrice Boily et de Nadine Boulianne.

Étienne Saint-Amant à Sherbrooke

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Étienne Saint-Amant devant Iconoclaste, au Musée des beaux-arts de Sherbrooke

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Iconoclaste, 2021, encres pigmentées sur papier, acrylique, aluminium, 30 po x 30 po

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Le brouillard amoureux, 2021, Étienne Saint-Amant, encres pigmentées sur papier, acrylique, aluminium, 48 po x 48 po

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Jumper 0x1261 93F1 9AD8, 2021, Étienne Saint-Amant, encres pigmentées sur papier, acrylique, aluminium, 40 po x 40 po

PHOTO FRANÇOIS LAFRANCE, FOURNIE PAR LE MBAS Vue de l’exposition d’Étienne Saint-Amant 1 /5









Explorateur des sciences et créateur en arts technologiques, Étienne Saint-Amant expose ses œuvres cet été dans son coin de pays. Présentée jusqu’au 5 septembre au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Géométries naturelles est une exploration des formes et des couleurs de la nature à partir de formules mathématiques. Un corpus inspiré de sa fascination pour la géométrie et les théories du chaos. Ses œuvres évoquent des paysages mystérieux dont certains rappellent les tableaux du Britannique William Turner.

La photographie à Drummondville

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE Renard #01, Jérémie LeBlond-Fontaine

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE La marche du roi, Jacques-André Dupont

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE Espoir, Jean-Simon Bégin 1 /3





Le Musée national de la photographie, à Drummondville, propose, du 6 juin au 29 août, une exposition de l’homme d’affaires et photographe animalier Jacques-André Dupont. L’exposition Libres et sauvages, Portraits animaliers d’Amérique et d’Afrique présentera 40 photographies grand format prises lors de ses séjours dans la faune. En même temps, le musée exposera des photographies de Jérémie LeBlond-Fontaine et de Jean-Simon Bégin.