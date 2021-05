Les artistes contemporains québécois Guillaume Adjutor Provost, Lorna Bauer, Dayna Danger, Sheena Hoszko et Walter Scott font partie de la liste des 25 finalistes du prix Sobey pour les arts 2021. La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) en ont fait l’annonce mercredi. Les cinq artistes reçoivent d’ores et déjà une bourse de 10 000 $.

Éric Clément

La Presse

La liste des 25 finalistes se décompose en cinq parties selon les régions définies par la Fondation Sobey, soit Atlantique, Québec, Ontario, Prairies-Le Nord et Côte Ouest-Yukon. Parmi les 20 finalistes hors Québec, signalons la présence de la Vancouveroise Anne Riley, de l’artiste alutiiq Tanya Lukin Linklater et de la Torontoise d’origine srilankaise Rajni Perera.

Le MBAC, qui gère le prix de la Fondation Sobey, a annoncé plus tôt cette année que l’âge limite de 40 ans pour être admissible au prix Sobey était aboli. Il y a donc plusieurs artistes âgés de 41 à 58 ans parmi les 25 finalistes, au moins un par région. C’est le cas pour le Québec avec la nomination de la photographe montréalaise originaire de Toronto Lorna Bauer, qui vient de fêter ses 41 ans.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La photographe montréalaise Lorna Bauer en 2016.

PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE Guillaume Adjutor Provost, au centre d’art Diagonale en 2017.

PHOTO FOURNIE PAR LE MBAC L’artiste montréalaise bispirituelle d’origine métisse, saulteuse et polonaise Dayna Danger.

Originaire de Kahnawake, Walter Scott est un artiste interdisciplinaire qui fait appel à la bande dessinée, à la vidéo, à la performance, à la sculpture et au dessin.







« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, je félicite les 25 artistes de la liste préliminaire du prix Sobey pour les arts 2021, a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. Cette année, le prix de la liste préliminaire a été porté à 10 000 $ par artiste mis en nomination afin que chacun d’entre eux reçoive un soutien financier significatif pour soutenir sa pratique, ce qui porte la valeur globale du prix Sobey à 400 000 $. »

Plus tard cet été, le MBAC annoncera les quatre derniers finalistes (qui toucheront 25 000 $ chacun) puis à l’automne prochain sera proclamé le lauréat de l’année qui obtiendra une bourse de 100 000 $.