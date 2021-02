Mois de l'histoire des Noirs : résilience et détermination

Nigra Iuventa, une organisation montréalaise qui célèbre les cultures afrodescendantes à travers les arts visuels et médiatiques, et Massimadi, le festival des films et des arts LGBTQ afro, présentent deux expositions à Never Apart dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Les artistes Syrus Marcus Ware et Yannis Davy Guibinga y célèbrent la résilience et la détermination de la diaspora africaine.