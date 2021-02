Les musées pourront recevoir des visiteurs dès lundi partout au Québec, tandis que les salles de spectacles et les cinémas seront autorisés à rouvrir dans six régions du Québec à partir du 26 février. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre François Legault, mardi, lors du point de presse dévoilant de nouvelles mesures de « petit déconfinement ».

Émilie Côté

La Presse

« Nous sommes absolument ravis de cette formidable nouvelle qui apporte vraiment un vent d’espoir et qui est un signe que la situation s’améliore. »

John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), n’est pas le seul gestionnaire de musée ravi de l’annonce du premier ministre François Legault, faite mardi en fin d’après-midi.

Dès lundi, les musées et les bibliothèques pourront rouvrir partout au Québec, plus de quatre mois après avoir fermé leurs portes. Dans six régions considérées en zone orange, les salles de spectacles et les cinémas seront autorisés à recevoir des clients à partir du 26 février. Sans compter les salles à manger des restaurants.

Le Musée des beaux-arts de Montréal sera en mesure de rouvrir dès la semaine prochaine, mais la date exacte reste à confirmer. La grande exposition Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones attend les visiteurs, se réjouit le nouveau directeur général, Stéphane Aquin.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal, Stéphane Aquin

Notre musée sera bientôt prêt à offrir une expérience artistique sécuritaire à ses visiteurs, grâce aux nombreuses mesures qu’il a mises en place, dont la distanciation renforcée, l’aération, la circulation contrôlée et l’horodatage des billets. Stéphane Aquin, nouveau directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal

Linda Tremblay, directrice des communications du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), souligne aussi à quel point les musées ont appris de leur première réouverture, en juin dernier. « Grâce à la résilience de nos équipes », souligne-t-elle. Dans le grand respect des normes exigées par la Direction de la santé publique et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

PHOTO MNBAQ The Blue Rigi, Sunrise 1842 Joseph Mallord William Turner 1775-1851.

Le MNBAQ pourra inaugurer — la date sera confirmée sous peu — l’exposition internationale attendue, Turner et le sublime, dont la prolongation a par ailleurs été officialisée jusqu’au 2 mai 2021. Cette exposition offrira une incursion au cœur de l’œuvre de l’artiste Joseph Mallord William Turner (1775-1851), considéré comme un maître du mouvement romantique et comme l’un des précurseurs de l’impressionnisme.

« La mission du MNBAQ prend tout son sens avec la présence de ses visiteurs. Nous sommes ravis d’enfin pouvoir les accueillir à nouveau, dit Linda Tremblay. La pandémie nous a permis de voir à quel point la culture est essentielle à notre équilibre et à notre bien-être. »

Les galeries d’art, considérées comme des commerces, pourront rouvrir au même titre que les commerces non essentiels, que ce soit en zone rouge ou en zone orange. Les bibliothèques, elles, avaient eu l’autorisation de rouvrir partiellement dès le 7 janvier dernier, mais leur accès était limité entre autres aux élèves. Elles seront maintenant complètement libres d’accès, a confirmé le cabinet du ministère de la Culture et des Communications.

Patience en zone rouge

Si les mesures de « petit déconfinement » annoncées mardi par le gouvernement Legault apportent un peu d’espoir au milieu culturel, les gestionnaires de salles de spectacles et des cinémas des régions du Québec les plus populeuses devront une fois de plus s’armer de patience.

« Nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes déçus, dit Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec (CSCQ). On espérait pouvoir rouvrir toutes les salles de cinéma à la semaine de relâche. »

Celles qui seront ouvertes auront certainement un défi de programmation. Éric Bouchard, président de la Corporation des salles de cinéma du Québec

Un comité de relance « pour gérer les sorties de films » a été mis sur pied avec les distributeurs et l’Association des propriétaires de cinémas du Québec. Or, les distributeurs vont vouloir attendre que tous les cinémas reprennent leurs activités avant de sortir et de faire la promotion de nouveaux films.

Éric Bouchard, président de la CSCQ et aussi propriétaire du Cinéma St-Eustache, se dit néanmoins soulagé de la prolongation des programmes d’aide en place annoncée par le premier ministre. « J’ai une pensée pour les restaurants, les théâtres et les cinémas, a déclaré François Legault lors de son point de presse. Je comprends que c’est dur, et on va continuer les programmes d’aide. »

« Mais comprenez-moi bien, lance Éric Bouchard. Je préfère cent fois ouvrir plutôt qu’avoir un programme d’aide. »

« De l’espoir »

« Il y a de l’espoir, il faut se réjouir de cela », lance pour sa part David Laferrière, président de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU, qui réunit 350 salles de spectacles et festivals.

Les salles en zone orange qui pourront rouvrir le 26 février représentent 30 % de ses membres, indique-t-il. « Cela va permettre de réactiver la mise en marché de certains spectacles. » À l’inverse du début de la pandémie, « il sent que les salles de spectacles font partie de l’équation » au sein du gouvernement.

En début de soirée, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, s’est d’ailleurs réjouie de ce début de déconfinement « qui arrive à temps pour la semaine de relâche ». « Après des mois de discussions soutenues, nous avons enfin obtenu le feu vert de la Santé publique pour la reprise de certaines activités culturelles. De savoir que les Québécois renoueront avec leurs artistes et leurs institutions très prochainement est une nouvelle porteuse d’espoir. »

David Laferrière voit aussi d’un bon œil l’ouverture des salles de façon progressive selon les régions. « Nous aussi, on veut que les choses se passent bien. Quand les salles rouvrent, il faut que ce soit pour de bon », dit-il. Le directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, s’inquiète néanmoins du « lien avec la clientèle ». Il se demande si elle sera au rendez-vous. Comme avant.

Les six régions considérées en zone orange sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord.