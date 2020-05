Pluie d’art sur les confinés

On a beau respecter les règles d’isolement pour éviter d’aggraver la pandémie, l’esprit de l’amateur d’art, à tout le moins, a besoin de s’évader. Galeries, musées et centres d’art d’ici et d’ailleurs continuent d’innover pour nous oxygéner les cellules avec toutes sortes de visites virtuelles et d’activités. Même de la gymnastique… artistique.