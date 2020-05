PHI VR TO GO : la réalité virtuelle s’invite chez vous !

Le centre d’arts montréalais Phi lance aujourd’hui PHI VR TO GO, un service inédit de vidéos de réalité virtuelle (RV), fourni à domicile dès lundi par un livreur à vélo. Un casque Oculus GO permettra de regarder 10 films et documentaires de réalité virtuelle, dont Alegría, de Felix & Paul Studios, présenté en primeur.