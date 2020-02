(Québec) La célèbre toile Autoportrait au singe, réalisée en 1940 par l’artiste mexicaine Frida Kahlo, est arrivée cette semaine au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) où elle sera en montre lors d’une exposition qui débutera mercredi prochain.

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse canadienne

L’exposition sera aussi dédiée jusqu’au 18 mai à un autre peintre du Mexique, Diego Rivera, qui a épousé Frida Kahlo en 1929. Ces deux artistes sont reconnus mondialement pour leur contribution exceptionnelle à l’art moderne.

L’exposition présentée au MNBAQ regroupe non seulement des œuvres du duo de créateurs, mais aussi une vingtaine de toiles d’autres artistes modernes mexicains ainsi que 85 photographies contribuant à situer ces derniers dans l’époque où ils ont vécu.

Le MNBAQ affirme qu’avant de venir à Québec, cette exposition a connu un énorme succès partout où elle a été présentée au cours des dernières années, notamment à Bologne, Istanbul, Sydney et Fort Lauderdale.

Frida Kahlo, qui est morte en 1954, a appris à peindre au cours de sa convalescence après avoir été blessée dans un accident. Elle a été reconnue toute sa vie pour son féminisme et son anticonformiste. Elle s’est souvent inspirée de sa propre vie pour sujet de ses tableaux.

Quant à Diego Rivera, qui est mort en 1957, il a vécu en Europe de 1907 à 1921, où il a développé un style inspiré des avant-gardistes. De retour au Mexique en 1921, il a souhaité créer une peinture qui parle aux masses populaires. On le considère comme une figure majeure du muralisme mexicain.

En marge de l’exposition consacrée à Frida Kahlo et Diego Rivera, le Musée national des beaux-arts du Québec tiendra quelques activités : divers ateliers pour adultes inspirés par leurs œuvres, un atelier lors de la semaine de relâche étudiante du 2 au 6 mars, et des conférences : Julian Durazo Herrmann, du département de Science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et Mélissa Thériault, du département de philosophie et des arts de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).