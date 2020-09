Le rapport de Daniel Beaupré, mandaté par le ministère de la Culture et des Communications pour faire l’analyse de la gouvernance du Musée des beaux-arts de Montréal, a été déposé à l’Assemblée nationale jeudi matin. Un rapport de 80 pages qui formule de nombreuses recommandations, dont celles de moderniser la loi sur le MBAM et de mettre en place un mécanisme de reddition de comptes.

Jean Siag

La Presse

« La problématique présente au MBAM est faite de multiples tons de gris », conclut le professeur de l’École des Sciences de la gestion de l’UQAM, après avoir procédé à de multiples entrevues et passé au peigne fin tous les documents internes, ainsi que les lois et règlements qui régissent le Musée des beaux-arts de Montréal.

Daniel Beaupré a été mandaté début août par le gouvernement pour faire l’analyse de la gouvernance du Musée à la suite du congédiement de la directrice générale du Musée, Nathalie Bondil, à la mi-juillet.

Il rappelle que le ministère de la Culture et des Communications finance le Musée à 50 % en lui versant plus de 15 millions de dollars annuellement. C’est d’ailleurs une des recommandations principales de Daniel Beaupré : mettre en place des mécanismes de redditions de comptes du musée montréalais vis-à-vis du Ministère.

Le bras de fer entre la directrice générale et le président du conseil d’administration, [Michel de la Chenelière], s’expliquerait entre autres par les différentes interprétations de la Loi sur le MBAM (qui date de 1972) et son Règlement sur l’administration générale « qui ne sont pas compris de la même façon par toutes les parties » écrit M. Beaupré.

Dans son rapport — dont plusieurs segments sont caviardés — il propose ainsi de « clarifier les fonctions » de chacun et de « revoir les devoirs et responsabilités des administrateurs », en particulier des neuf personnes nommées par le gouvernement. « Doivent-ils veiller à ce que les subventions octroyées par le Ministère soient utilisées à bon escient ? »

M. Beaupré, qui propose aussi de revoir le nombre d’administrateurs (21) à la baisse, illustre bien cette confusion en abordant la délicate question de la création du poste de conservateur en chef et du processus d’embauche contesté ayant mené à la nomination par le C.A. de Mary-Dailey Desmarais.

Il cite d’abord l’article 6 qui indique que : « le directeur général est responsable notamment de l’engagement et du congédiement du personnel de cadre supérieur et des employés de la Corporation », mais sous réserve d’un autre article (15), qui lui stipule que c’est le C.A. qui « ratifie la nomination et le congédiement du personnel-cadre ».

Cet article vient-il conférer le droit au C.A. de nommer d’autres dirigeants, et ce, avec ou sans l’aval de la direction générale ? demande M. Beaupré, qui propose par ailleurs de mettre en place un comité de ressources humaines permanent.

Concernant le climat de travail malsain allégué par des employés du Musée, M. Beaupré constate que le Cabinet RH qui a produit un rapport sur le sujet a suivi une « méthodologie rigoureuse ». Après avoir mené sa propre enquête, il conclut que « les résultats du diagnostic sont considérés comme valides et crédibles » et que le climat de travail au musée était un « problème significatif ».

Dans son chapitre sur les bonnes pratiques de gouvernance, M. Beaupré prend également soin de préciser que le président du conseil d’administration n’est pas « autorisé à s’ingérer dans les affaires courantes du Musée. Il contrôle, il surveille, il ne dirige pas les opérations. » « L’ingérence est reconnue comme une pratique à proscrire pour maintenir une bonne gouvernance. »

Daniel Beaupré aborde enfin la question du conflit d’intérêts, sans toutefois la trancher. « Comment faire pour établir concrètement une séparation adéquate de l’argent (les donations notamment) et du pouvoir (dont disposent les administrateurs). Par exemple, est-il admis d’endosser à la fois le rôle d’administrateur et de grand donateur du MBAM ? »