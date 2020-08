YVES TREMBLAY, AGENCE LES YEUX DU CIEL

En passant par Rimouski, on peut visiter le site historique maritime de la Pointe-au-Père où se trouvent, entre autres, l'épave du paquebot Empress of Ireland et le sous-marin Onondaga. Ce sous-marin est malheureusement interdit aux visiteurs cet été pour cause de pandémie.