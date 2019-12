Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois : place à la diversité !

Décernés par la Ville de Montréal et l’Association des galeries d’art contemporain, les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois 2019, ainsi que le Prix de la diversité en arts visuels du Conseil des arts de Montréal, font preuve d’originalité et de diversité cette année. Ils récompensent en effet des artistes moins connus de la scène montréalaise des arts visuels : Milutin Gubash, Nadège Grebmeier Forget et Maria Ezcurra.