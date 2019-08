(Montréal) Le Musée d’art contemporain de Montréal a dévoilé sa programmation automnale.

La Presse canadienne

L’artiste belge Francis Alÿs y présentera son exposition Jeux d’enfants.

Le musée offrira aussi un survol de la dernière décennie du travail de la peintre montréalaise Janet Werner.

Le MAC proposera également des expositions des artistes québécois et canadiens comme Luis Jacob et Serge Tousignant, Gisele Amantea, et Alain Paiement.

Consultez le site du musée : https://macm.org/