Pas de vacances pour l'art au Québec

Au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), Numa Amun présente Raccord, une exposition de peintures ultra-détaillées qui combinent figuration, abstraction et illusion d'optique. Avec sa peinture « humaniste et symboliste », l'artiste montréalais, lauréat du 3 e Prix MNBAQ en art actuel, dit vouloir procurer du réconfort. L'art stimulant est donc au rendez-vous cet été à Québec, sur les plaines d'Abraham.

Charlevoix regorge d'art contemporain cet été, avec le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui expose le troisième volet du Mur des rapaces de René Derouin et les toiles lumineuses de Jacques Hurtubise. L'établissement présente aussi la 37e édition de son Symposium international, dont le thème cette année est Art, architecture, paysage et environnement. Avec une douzaine d'artistes canadiens, américains et européens. À voir jusqu'au 25 août. Les expositions de René Derouin et de Jacques Hurtubise se tiennent jusqu'au 3 novembre.

Estampe contemporaine à Trois-Rivières