Leonard Cohen resplendit la nuit

Leonard Cohen posera désormais, chaque nuit, son doux regard éclairant sur le centre-ville de Montréal. En effet, l'oeuvre murale Tower of Songs, créée en 2017 par les artistes El Mac et Gene Pendon en hommage au poète et chanteur montréalais disparu en 2016, sera maintenant éclairée chaque nuit.